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Качараба может перейти в Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Киевский клуб интересуется защитником

Качараба может перейти в Динамо

Фото: Slavia Prague

Новина українською

"Динамо" интересуется украинским защитником пражской "Славии" Тарасом Качарабой.

Об этом в разговоре с Telegram-каналом Legioners_ua сообщили представители агентской компании Part Of The Game.

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Качараба является воспитанником "Шахтера", однако за горняков он так и не дебютировал. В УПЛ выступал на правах аренды за "Говерлу" и "Зирку". Также защитник поиграл за рубежом за чешский "Слован".

Сейчас Качараба выступает за пражскую "Славию". В текущем сезоне украинец лишь дважды выходил на поле (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.

Ранее представители агентской компании Part Of The Game сообщали, что футболистом интересуется эмиратский "Бани Яс".

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Тарас Качараба Динамо (Киев) Славия (Прага)
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Источник:
Legioners_ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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