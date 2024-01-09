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Качараба может перейти в Динамо
Киевский клуб интересуется защитником
Фото: Slavia Prague
"Динамо" интересуется украинским защитником пражской "Славии" Тарасом Качарабой.
Об этом в разговоре с Telegram-каналом Legioners_ua сообщили представители агентской компании Part Of The Game.
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Качараба является воспитанником "Шахтера", однако за горняков он так и не дебютировал. В УПЛ выступал на правах аренды за "Говерлу" и "Зирку". Также защитник поиграл за рубежом за чешский "Слован".
Сейчас Качараба выступает за пражскую "Славию". В текущем сезоне украинец лишь дважды выходил на поле (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.
Ранее представители агентской компании Part Of The Game сообщали, что футболистом интересуется эмиратский "Бани Яс".
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