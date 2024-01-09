Качараба может перейти в Динамо

"Динамо" интересуется украинским защитником пражской "Славии" Тарасом Качарабой.

Об этом в разговоре с Telegram-каналом Legioners_ua сообщили представители агентской компании Part Of The Game.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Качараба является воспитанником "Шахтера", однако за горняков он так и не дебютировал. В УПЛ выступал на правах аренды за "Говерлу" и "Зирку". Также защитник поиграл за рубежом за чешский "Слован".

Сейчас Качараба выступает за пражскую "Славию". В текущем сезоне украинец лишь дважды выходил на поле (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.

Ранее представители агентской компании Part Of The Game сообщали, что футболистом интересуется эмиратский "Бани Яс".