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Представитель Качарабы подтвердил интерес со стороны эмиратского клуба
Украинец уже зимой может сменить клубную прописку
Фото: ФК Славія Прага
Представитель агентской компании Part Of TheGame прокомментировал информацию об интересе к украинскому защитнику чешской "Славии" Тарасу Качарабе со стороны эмиратского "Бани Яс":
"Да, мы рассматриваем данный вариант продолжения карьеры. По состоянию на сейчас, "Бани Яс", самый настойчивый среди всех претендентов на трансфер Тараса", - сказал агент.
Накануне в СМИ появилась информация, что украинц уже зимой может сменить Чехию на чемпионат ОАЭ.
В нынешнем сезоне Качараба лишь дважды выходил на поле в составе пражской "Славии" (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.
На данный момент "Бани Яс" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 16 очков в 12 матчах.
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