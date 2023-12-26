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Представитель Качарабы подтвердил интерес со стороны эмиратского клуба

Премьер-лига

Украинец уже зимой может сменить клубную прописку

Представитель Качарабы подтвердил интерес со стороны эмиратского клуба

Фото: ФК Славія Прага

Новина українською

Представитель агентской компании Part Of TheGame прокомментировал информацию об интересе к украинскому защитнику чешской "Славии" Тарасу Качарабе со стороны эмиратского "Бани Яс":

"Да, мы рассматриваем данный вариант продолжения карьеры. По состоянию на сейчас, "Бани Яс", самый настойчивый среди всех претендентов на трансфер Тараса", - сказал агент.

Накануне в СМИ появилась информация, что украинц уже зимой может сменить Чехию на чемпионат ОАЭ.

В нынешнем сезоне Качараба лишь дважды выходил на поле в составе пражской "Славии" (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.

На данный момент "Бани Яс" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 16 очков в 12 матчах.

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Источник:
Legioners_ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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