Вернидуб: Когда приходят более опытные футболисты, то любому тренеру гораздо лучше работать

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб подвел итоги осенней части сезона, по итогам которой криворожская команда возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

– "Кривбасс" для многих неожиданно и даже сенсационно лидирует после первой половины чемпионата. Впереди трудный путь. Справитесь?

— Трудно сказать, покажет время. Главное, что мы на правильном пути, но еще нужно работать и очень много работать. Сейчас как раз есть время для этого. Будем отрабатывать то, что нам нужно, чтобы достойно пройти оставшиеся у нас 13 туров.

– Вы пришли перед стартом прошлого сезона. Сразу было немного тяжело, помним, как команда буксовала. Но со временем вы доказали, что можете работать с любыми футболистами.

– Это очень громко сказано. Поначалу у нас очень большие проблемы были с составом. Потом постепенно мы пришли к тому, что очень неудачно стартовали. И начали к концу сезона давать результат. Поняли, что нужно делать с тренерским штабом. Плюс провели хорошую селекцию во время зимней паузы. Потому во втором круге уже совсем другая команда была и совсем другой результат. Нужно время, чтобы я понимал, что можно делать с этими футболистами, что есть. А когда приходят более опытные футболисты, то любому тренеру гораздо лучше работать. Именно это и произошло в "Кривбассе".

— "Кривбасс" в первой половине этого сезона – это пиковая команда можно ли еще лучше?

— Да ну знаете, любой тренер хочет лучшего и будет требовать большего. То, что у нас есть сегодня, я очень доволен ребятами, потому что они понимают, что тренерский штаб хочет от них. Но все равно нам нужно усиливаться. Те ребята, которые есть сейчас, показывают неплохой футбол. Дай Бог, чтобы после зимней паузы они вышли на тот уровень, что был в первом круге. Я очень на это надеюсь.