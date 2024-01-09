Дулуб: Искали, с кем сыграть в Украине спарринг, но не нашли

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о планах зимней подготовки команды ко второй части сезона.

– Какой план у команды в Черкассах будет?

– Мы будем тренироваться здесь 6-8 дней и потом поедем в Турцию. Искали мы спарринг, но не нашли с кем играть. Очень хотели 16 января сыграть с кем-нибудь товарищескую игру и потом уехать в Турцию, но…

– Вокруг чего будет построена работа в Черкассах? Над чем будете работать?

– Втягивающий период. Втянуться и подрихтовать, скажем так, мышцы. Основная работа – в Турции.