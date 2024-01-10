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Официально. Экс-нападающий Миная перешел в Оболонь

Премьер-лига

Киевский клуб усилил линию атаки

Официально. Экс-нападающий Миная перешел в Оболонь

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Бывший нападающий "Миная" Олег Вишневский продолжит карьеру в "Оболони".

28-летний форвард уже подписал контракт с "пивоварами", информирует официальный сайт клуба. Футболист будет выступать под 7-м номером.

Срок соглашения не разглашается.

Предыдущим клубом Вишневского был "Минай", который он покинул в декабре 2023 года. В первой части сезона Олег отыграл 13 поединков за закарпатцев. Он также имеет опыт выступлений за ФК "Ужгород", словацкие "Кошице" и "Шину".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" находится на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.

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Оболонь (Киев) Олег Вишневский
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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