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Официально. Экс-нападающий Миная перешел в Оболонь
Киевский клуб усилил линию атаки
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший нападающий "Миная" Олег Вишневский продолжит карьеру в "Оболони".
28-летний форвард уже подписал контракт с "пивоварами", информирует официальный сайт клуба. Футболист будет выступать под 7-м номером.
Срок соглашения не разглашается.
Предыдущим клубом Вишневского был "Минай", который он покинул в декабре 2023 года. В первой части сезона Олег отыграл 13 поединков за закарпатцев. Он также имеет опыт выступлений за ФК "Ужгород", словацкие "Кошице" и "Шину".
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Оболонь" находится на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.
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