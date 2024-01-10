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Полузащитник Максим Грисьо - игрок ФК Оболонь

Премьер-лига
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Максим будет выступать под 11 номером

Полузащитник Максим Грисьо - игрок ФК Оболонь

фк облононь

Новина українською

Полузащитник Максим Грисьо подписал контракт с ФК Оболонь. Максим будет выступать под 11 номером.

До перехода в "Оболонь" Максим играл за ФК Черноморец. Ранее выступал за клубы: ФК Карпаты Львов, ФК Рух Львов, ФК Черкащина Черкассы, ФК Львов.

Максим Грисьо всего за карьеру провел 89 поединков в УПЛ.

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Источник:
ФК «Оболонь» Київ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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