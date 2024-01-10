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ЛНЗ прекратил сотрудничество с полузащитником

Премьер-лига
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Антон Савин покинул черкасскую команду

ЛНЗ прекратил сотрудничество с полузащитником

instagram.com/fclnz

Новина українською

ЛНЗ объявил прекращении сотрудничества с полузащитником Антоном Савиным.

33-летний игрок покинул черкасскую команду на правах свободного агента.

Напомним, что Антон Савин перешел в ЛНЗ из "Металлиста 1925" летом 2022 года в статусе свободного агента.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста.

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Антон Савин ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Инстаграм ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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