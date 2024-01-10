ЛНЗ прекратил сотрудничество с полузащитником

ЛНЗ объявил прекращении сотрудничества с полузащитником Антоном Савиным.

33-летний игрок покинул черкасскую команду на правах свободного агента.

Напомним, что Антон Савин перешел в ЛНЗ из "Металлиста 1925" летом 2022 года в статусе свободного агента.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста.