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ЛНЗ прекратил сотрудничество с полузащитником
Антон Савин покинул черкасскую команду
instagram.com/fclnz
33-летний игрок покинул черкасскую команду на правах свободного агента.
Напомним, что Антон Савин перешел в ЛНЗ из "Металлиста 1925" летом 2022 года в статусе свободного агента.
В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста.
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