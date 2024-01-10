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Шахтер хочет вернуть Педриньо, сам игрок не хочет возвращаться в Украину
Сейчас Кевина проще подписать, чем вернуть Педриньо
Фото: ФК Шахтер Донецк
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Это возвращение Педриньо из аренды в "Атлетико Минейро" и подписание Кевина из "Палмейраса", сообщает "ТаТоТаке".
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При этом, по данным источника в донецком клубе, сейчас вернуть Педриньо в Украину тяжелее, чем подписать нового игрока.
Срок аренды бразильца истек в конце 2023 года, но футболист не хочет возвращаться в Украину.
"Шахтер" готов продать игрока за 18 миллионов евро (сумма, которую за него "горняки" заплатили "Бенфике"), но ни "Атлетико Минейро", ни "Сельта", также заинтересованная в подписании Педриньо, не готовы платить такую сумму.
Что касается Кевина, то трансфер выглядит возможным.
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