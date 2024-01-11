Немчанинов: Минай во многих матчах не заслуживал поражения или ничьей

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов высказался о выступлении команды в первой части сезона.

- Как вы в команде объясняли сами себе то, что не одержали ни одной победы за половину сезона?

- Я не могу ответить на 100%. Одно дело, если бы мы были какими-то обреченными, как, например, в прошлом сезоне ФК "Львов", который откровенно шел на вылет. Многие говорили, что теперь "Минай" - главный претендент на вылет. Но если проанализировать игры, то во многих мы не заслуживали поражения или даже ничьей. Я не очень в это верю, но нам где-то не хватало фарта. А также мастерства, класса и опыта футболистов.

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- Какие матчи принесли наибольшее разочарование?

- Первый тур с "Динамо". Вполне достойная игра в нашем исполнении, забили первыми, "Динамо" сравняло счет и повело. Уходим на перерыв. Точно можно сказать, что игра у нас получалась, все эксперты это отмечали. Говорили, что "Минай" не играет просто на отбой. Мы вполне могли бы отыграться и завершить вничью. Но нужно было сохранять здравый смысл. Нам Шаран говорил: Ждите свои моменты до последнего, не лезьте! А мы раскрылись и "Динамо" на классе забило еще больше. Сразу во втором туре получилась провальная игра с ЛНЗ.

- А есть матчи, которые принесли положительные эмоции?

- С "Металлистом 1925" на выезде. Игра складывалась не очень, но мы имели 100% момент, когда Вишневский не реализовал выход один на один. Забил бы - мы победили бы. Вместо этого соперник забил, когда их игрок находился в офсайде, VAR не работал и мы потеряли очки из-за ошибки арбитра. Далее - матч с "Колосом".

Тренеры акцентировали внимание, что мы хорошо играем на стандартах. Но мы полностью провалили первый тайм и дважды пропустили со стандартов. После перерыва мы вышли в меньшинстве, но "Колосу" было очень тяжело. Фесюн творил чудеса в воротах. То есть второй тайм можем занести себе в актив, - сказал Немчанинов.