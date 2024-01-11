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Кривбасс может отдать своего нападающего в аренду в Минай

Премьер-лига

Форвард проиграл конкуренцию в Кривом Роге

Кривбасс может отдать своего нападающего в аренду в Минай

Фото: fckryvbas.com

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"Минай" рассматривает вариант с подписанием форварда "Кривбасса" Дениса Устименко, сообщает FootBoom.

Согласно данным источника, речь идет об аренде. 24-летний футболист проиграл конкуренцию за место в основе другим нападающим - Олегу Кожушко и Роману Дебелко. За всю осень Устименко провел всего лишь 5 матчей (65 минут), результативными действиями не отличался.

Переход в закарпатский клуб - возможность получить столь необходимую игровую практику и почувствовать вкус забитых мячей. Последний раз футболист забивал еще 26 октября 2021 года за "Александрию" в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Металлиста 1925" (5:2).

Контракт Дениса с "Кривбассом" действителен до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай Денис Устименко
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Алина Ерофеева
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