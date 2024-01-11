Директор Кривбасса: Год или даже полтора мы следили за Твердохлебом

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал подписание первого зимнего новичка - полузащитника Егора Твердохлеба.

- Уже длительное время: год или даже полтора мы следили за Твердохлебом. Он находился в наших шорт-листах. В том числе, смотрели на него в действии в матчах, в частности в прошлом году в Турции в товарищеских спаррингах. У нас есть своя стратегия, принципы, которых мы придерживаемся и движемся вперед.

- Какими качествами вас поразил Егор Твердохлеб?

- В первую очередь, он должен поразить тренерский штаб. Лично мне нравится его игра. Твердохлеб имеет те качества, которые хочет видеть у своих подопечных Юрий Вернидуб. Наша команда должна прогрессировать, поэтому некоторые футболисты приходят, кто-то уходит - это нормальный процесс. Мы всегда в поиске усиления для "Кривбасса" и не останавливаемся ни на минуту, - сказал Баенко.