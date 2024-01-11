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Директор Кривбасса: Год или даже полтора мы следили за Твердохлебом

Премьер-лига

Криворожский клуб подписал первого зимнего новичка

Директор Кривбасса: Год или даже полтора мы следили за Твердохлебом

Фото: ФК Кривбас

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Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал подписание первого зимнего новичка - полузащитника Егора Твердохлеба.

- Уже длительное время: год или даже полтора мы следили за Твердохлебом. Он находился в наших шорт-листах. В том числе, смотрели на него в действии в матчах, в частности в прошлом году в Турции в товарищеских спаррингах. У нас есть своя стратегия, принципы, которых мы придерживаемся и движемся вперед.

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- Какими качествами вас поразил Егор Твердохлеб?

- В первую очередь, он должен поразить тренерский штаб. Лично мне нравится его игра. Твердохлеб имеет те качества, которые хочет видеть у своих подопечных Юрий Вернидуб. Наша команда должна прогрессировать, поэтому некоторые футболисты приходят, кто-то уходит - это нормальный процесс. Мы всегда в поиске усиления для "Кривбасса" и не останавливаемся ни на минуту, - сказал Баенко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко Егор Твердохлеб
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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