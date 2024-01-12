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Герреро забил в текущем сезоне УПЛ больше всех голов из-за штрафной

Премьер-лига

Форвард Зари забил 4 гола дальними ударами

Герреро забил в текущем сезоне УПЛ больше всех голов из-за штрафной

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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Форвард "Зари" Эдуардо Герреро забил в осенней части сезона больше всех голов ударами из-за пределов штрафной.

По данным Wyscout нападающий луганчан 4 раза отличился в первой части сезона УПЛ ударами из-за пределов штрафной. Всего у него в текущем сезоне УПЛ 5 голов.

По 2 гола из-за пределов штрафной забили хавбек "Днепра-1" Богдан Леднев и защитник "Оболони" Сергей Суханов.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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