Герреро забил в текущем сезоне УПЛ больше всех голов из-за штрафной

Форвард " Зари " Эдуардо Герреро забил в осенней части сезона больше всех голов ударами из-за пределов штрафной.

По данным Wyscout нападающий луганчан 4 раза отличился в первой части сезона УПЛ ударами из-за пределов штрафной. Всего у него в текущем сезоне УПЛ 5 голов.

По 2 гола из-за пределов штрафной забили хавбек "Днепра-1" Богдан Леднев и защитник "Оболони" Сергей Суханов.