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Герреро забил в текущем сезоне УПЛ больше всех голов из-за штрафной
Форвард Зари забил 4 гола дальними ударами
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Форвард "
По данным Wyscout нападающий луганчан 4 раза отличился в первой части сезона УПЛ ударами из-за пределов штрафной. Всего у него в текущем сезоне УПЛ 5 голов.
По 2 гола из-за пределов штрафной забили хавбек "Днепра-1" Богдан Леднев и защитник "Оболони" Сергей Суханов.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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