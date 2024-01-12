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Столярчук: Хочется, чтобы Рух играл в интересный и яркий футбол

Премьер-лига

Хавбек "желто-черных" рассказал о зимних сборах команды

Столярчук: Хочется, чтобы Рух играл в интересный и яркий футбол

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Андрей Столярчук поделился своим мнением о зимних сборах "желто-черных". Отметим, что Столярчук - игрок команды U-19, который вместе с основой львовян готовится ко второй части сезона.

"На первом этапе сборов во Львове будет акцент на физической готовности и нашей выносливости. Тогда как в Словении больше внимания будет направлено на игровой процесс, воплощение наших идей на поле, совершенствование того, что "Рух" демонстрировал в первой части сезона.

В частности, будем работать над быстрыми атаками, высоким прессингом, контрпрессингом, переходом из обороны в атаку. Хочется играть в интересный и яркий футбол, который нравится болельщикам.

Я много работал и надеялся, что получу шанс проявить себя в первой команде. Сейчас пришло время доказать тренерскому штабу, что я могу играть в стартовом составе. Конечно, это тяжелый процесс - переход из юношеского во взрослый футбол.

Здесь другие скорости, темп игры. Впрочем, со временем ты привыкаешь к этому и с каждым матчем становится все легче и легче. Важно не останавливаться на достигнутом и продолжать прогрессировать", - сказал Столярчук.

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Рух (Львов) Андрей Столярчук
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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