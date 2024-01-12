Столярчук: Хочется, чтобы Рух играл в интересный и яркий футбол

Полузащитник "Руха" Андрей Столярчук поделился своим мнением о зимних сборах "желто-черных". Отметим, что Столярчук - игрок команды U-19, который вместе с основой львовян готовится ко второй части сезона.

"На первом этапе сборов во Львове будет акцент на физической готовности и нашей выносливости. Тогда как в Словении больше внимания будет направлено на игровой процесс, воплощение наших идей на поле, совершенствование того, что "Рух" демонстрировал в первой части сезона.

В частности, будем работать над быстрыми атаками, высоким прессингом, контрпрессингом, переходом из обороны в атаку. Хочется играть в интересный и яркий футбол, который нравится болельщикам.