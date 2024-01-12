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Шахтер подписал новый контракт со своим полузащитником
Клуб и игрок продолжили сотрудничество
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" объявил о продлении сотрудничества с полузащитником Артемом Бондаренко.
23-летний хавбек подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное на ближайшие 5 лет.
Напомним, Артем Бондаренко является выпускником Академии "Шахтера", в которую попал в 16 лет. Был лидером юношеского и молодежного состава "оранжево-черных", дебютировал в главной команде 1 марта 2020-го в поединке УПЛ с "Ворсклой".
Сейчас на счету полузащитника 66 официальных матчей за "горняков", 12 забитых мячей и 11 ассистов. В сезоне-2023/24 Бондаренко принял участие в 14 играх дончан и отметился 1 забитым мячом.
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