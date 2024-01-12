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Директор Днепра-1: Никто еще не объединялся в телепул. У нас контракт с 1+1

Премьер-лига
Обновлено

Клубы "альтернативного пула" будут думать летом

Директор Днепра-1: Никто еще не объединялся в телепул. У нас контракт с 1+1

scdnipro1.com.ua

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал очередные попытки клубов УПЛ создать единый телепул.

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Напомним, что недавно была информация, что 12 клубов УПЛ с весенней части сезона планируют в очередной раз переформатировать так называемый единый телепул. В проекте традиционно не участвуют "Динамо", "Днепр-1" и "Заря". "Кривбасс" все еще думает.

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"Никто еще не объединялся. Мы отдали беттинг и спонсорские права, но телевизионные не отдаем. У "Днепра-1", "Динамо" и "Зари" контракт с 1+1 на этот год и следующий, и мы будем соблюдать условия соглашения.

Летом сядем, выслушаем все предложения и будем принимать решение. До июня никаких разговоров мы не будем вести. Мы сейчас даже не вникали, потому что весной вступать никуда не будем. Закончится чемпионат – будем разговаривать. Зачем нам в январе думать о том, что будет в июне?

Пусть стартуют. У нас действующий контракт с 1+1, мы законопослушные люди и будем его выполнять. Каждый сезон у нас есть право пересматривать контракт. Если будет интересное предложение о телепуле УПЛ ТВ, то договоримся. Может, 1+1 станет с нами невыгодно сотрудничать", – подытожил Фридман.

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СК Днепр-1 телепул Вячеслав Фридман
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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