Директор Днепра-1: Никто еще не объединялся в телепул. У нас контракт с 1+1

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман прокомментировал очередные попытки клубов УПЛ создать единый телепул.

Напомним, что недавно была информация, что 12 клубов УПЛ с весенней части сезона планируют в очередной раз переформатировать так называемый единый телепул. В проекте традиционно не участвуют "Динамо", "Днепр-1" и "Заря". "Кривбасс" все еще думает.

"Никто еще не объединялся. Мы отдали беттинг и спонсорские права, но телевизионные не отдаем. У "Днепра-1", "Динамо" и "Зари" контракт с 1+1 на этот год и следующий, и мы будем соблюдать условия соглашения.

Летом сядем, выслушаем все предложения и будем принимать решение. До июня никаких разговоров мы не будем вести. Мы сейчас даже не вникали, потому что весной вступать никуда не будем. Закончится чемпионат – будем разговаривать. Зачем нам в январе думать о том, что будет в июне?

Пусть стартуют. У нас действующий контракт с 1+1, мы законопослушные люди и будем его выполнять. Каждый сезон у нас есть право пересматривать контракт. Если будет интересное предложение о телепуле УПЛ ТВ, то договоримся. Может, 1+1 станет с нами невыгодно сотрудничать", – подытожил Фридман.