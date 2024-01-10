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Источник: Минай, Верес и Рух с весенней части сезона вернутся в "единый телепул"

Премьер-лига

Кривбасс все еще думает

Источник: Минай, Верес и Рух с весенней части сезона вернутся в "единый телепул"

upl.ua

Новина українською

Клубы УПЛ с весенней части сезона планируют в очередной раз переформатировать так называемый единый телепул.

Как пишет KDK, клубы высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее.

По новым данным, в едином со старта весенней части сезона в телепуле будет 12 команд (вернутся "Рух", "Минай" и "Верес").

"Кривбасс" еще думает, а "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" отказались, но обещают вернуться к рассмотрению идеи единого телепула перед началом следующего сезона.

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Основные нюансы очередного телепула будут в том, что матчи уже со старта второго круга УПЛ 2023/24 будут транслироваться на ОТТ-платформах, кабельных сетях, ютуб-канале УПЛ ТВ. За все это будет отвечать "Рух".

До конца сезона трансляции будут бесплатными. Со следующего сезона трансляции станут платными, хотя сейчас цена еще неизвестна.

Клубы готовы сейчас ничего не зарабатывать, но при этом перестанут платить за продакшн матчей. Эти расходы берет на себя УПЛ, которая якобы нашла спонсора и получила финансовую помощь (возможно, из-за границы). Планируется, что в следующем сезоне при платной подписке клубы заработают по 50 тысяч евро. Через сезон – по 100 тысяч евро

Таким образом, с весенней части сезона в "едином телепуле" будут участвовать 12 клубов:

  • Рух;
  • Минай;
  • Верес;
  • Полесье;
  • Шахтер;
  • Ворскла;
  • Черноморец;
  • Колос;
  • ЛНЗ;
  • Александрия;
  • Металлист 1925;
  • Оболонь
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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) телепул
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Источник:
KDK
Опубликовал: Михаил Черныш
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