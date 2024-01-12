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Вернидуб: Когда будет нужно, то я буду на месте – в ВСУ

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер Кривбасса после начала полномасштабного вторжения пошел служить в ВСУ

Вернидуб: Когда будет нужно, то я буду на месте – в ВСУ

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб на старте полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, однако затем получил разрешение вернуться к тренерской работе. Однако, по словам тренера, он в любой момент может вернуться в армию.

— Вы тренер, который в рядах ВСУ. В начале прошлого сезона вы говорили, что вас отпускали на тренировки и на матчи. Как это сейчас происходит?

— Все так же. Пока есть доверие. Я не подвожу своих ребят, а они мне позволяют работать с командой. Когда надо, то я там буду на месте. Поверьте мне.

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— Вы верили, что УПЛ будет проводиться и еще и будут понемногу приезжать легионеры?

— Если не верить, то и не надо начинать все это. А когда мы работаем, то надо верить в наши ВСУ, которые дают нам возможность заниматься любимым делом. Поэтому Слава ВСУ и тому, что они есть.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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