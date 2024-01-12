Экс-голкипер МЮ займет должность тренера вратарей в Шахтере

60-летний тренер вратарей Раймонд ван дер Гоув, который сейчас работает в нидерландском клубе "Витесс", покинет свой пост и войдет в тренерский штаб Марино Пушича в " Шахтере ".

Об этом сообщает местное издание Gelderlander, не оглашая подробностей соглашения.

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Отмечается, что в "Витессе" его заменит Марк де Витт из молодежной команды.

Ван дер Гоув, будучи игроком, выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого провел 60 матчей и выиграл Лигу чемпионов.

После завершения карьеры нидерландец работал тренером вратарей в "Сандерленде", ПСВ и вышеупомянутом "Витессе".