Источник: Колос не подписывает Домбровского

Колос не рассматривает вариант с подписанием Андрея Домбровского. Отметим, что ранее СМИ писали о том, что футболист продолжит карьеру именно в ковалевском клубе.

Однако, как сообщает УПЛ ТВ из собственных источников, "Колос" не собирается рассматривать, а тем более подписывать 28-летнего полузащитника Андрея Домбровского.

Напомним, "Колос" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ. С апреля 2022 года Андрей Домбровский выступал за польский клуб "Термалика". За этот сезон украинец провел 15 матчей, из которых отдал 1 результативную передачу