  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Колос не подписывает Домбровского
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Колос не подписывает Домбровского

Премьер-лига
Обновлено

Новости о подписании полузащитника - фейк

Источник: Колос не подписывает Домбровского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Колос не рассматривает вариант с подписанием Андрея Домбровского. Отметим, что ранее СМИ писали о том, что футболист продолжит карьеру именно в ковалевском клубе.

Однако, как сообщает УПЛ ТВ из собственных источников, "Колос" не собирается рассматривать, а тем более подписывать 28-летнего полузащитника Андрея Домбровского.

Напомним, "Колос" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ. С апреля 2022 года Андрей Домбровский выступал за польский клуб "Термалика". За этот сезон украинец провел 15 матчей, из которых отдал 1 результативную передачу

По теме
yellow-arrow
Не Динамо. Гармаш проведет зимние сборы с клубом УПЛ
yellow-arrow
Ярмоленко: Я вижу огромный потенциал в футболистах
yellow-arrow
Богдан Вьюник вторую половину сезона проведет в аренде.
Андрей Домбровский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости