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Источник: Колос не подписывает Домбровского
Новости о подписании полузащитника - фейк
Getty Images/Global Images Ukraine
Колос не рассматривает вариант с подписанием Андрея Домбровского. Отметим, что ранее СМИ писали о том, что футболист продолжит карьеру именно в ковалевском клубе.
Однако, как сообщает УПЛ ТВ из собственных источников, "Колос" не собирается рассматривать, а тем более подписывать 28-летнего полузащитника Андрея Домбровского.
Напомним, "Колос" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ. С апреля 2022 года Андрей Домбровский выступал за польский клуб "Термалика". За этот сезон украинец провел 15 матчей, из которых отдал 1 результативную передачу
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