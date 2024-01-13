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Источник: Бывший игрок киевского Арсенала Домбровский присоединится к Колосу
Возвращение в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Домбровский подписал контракт с "Колосом". Об этом сообщает Sport. ua.
Как говорится в источнике, "Колос" подписал 28-летнего полузащитника Андрея Домбровского. Условия и срок действия контракта пока неизвестны.
Напомним, с апреля 2022 года Андрей Домбровский выступал за польский клуб "Термалика". За этот сезон украинец провел 15 матчей, из которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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