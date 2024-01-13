ЛНЗ заинтересован в подписании экс-игрока Ворсклы, - Источник

"ЛНЗ" проявил интерес к экс-полузащитнику полтавской "Ворсклы" Оливье Тиллю, об этом сообщает телеграм-канал "УПЛ ТВ". По данным источника, черкасский клуб рассматривает возможность приглашения люксембургского игрока.

Оливье покинул "зелено-белых" в начале полномасштабной войны и и присоединился к турецкому клубу "Эюпспор" на правах аренды, а позже подписал с ними полноценный контракт. Текущий сезон он начал на правах аренды в составе другой турецкой команды - "Шанлыурфаспор" из Первой турецкой лиги.

В период своего выступления за Ворсклу в УПЛ, Оливье Тиль провел 32 матча, отметился 12 забитыми голами и 9 ассистами.