Сергей Чоботенко: Наша цель - это еврокубки

Защитник житомирского "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал, как он и команда начали зимние сборы в испанской Марбелье.

"Дорогу перенесли нормально, это наши реалии. Мы к ним привыкли. Наша цель - это еврокубки. Мы понимаем - если мы туда попадем, то нас ждут такие переезды, все нормально реагируют. Сборы - это одновременно и тяжелый, и легкий, и в тот же момент приятное время, потому что ты находишься все время с командой, общаешься, проводишь вместе время. А на поле - это всегда тяжелая беговая работа, закладываем фундамент, скажем так, на все время, на весь сезон.

Самое тяжелое на сборах - это беговая работа, никто не любит беговую работу, но это нужно немного потерпеть, а дальше это будет приятнее. Первая тренировка - она более втягивающая, все на эмоциях, соскучились друг за другом, все соскучились по мячу, по коллективу, поэтому это больше эмоции, а сейчас начнется тяжелая работа", — сказал Чоботенко.