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Сергей Чоботенко: Наша цель - это еврокубки
Защитник Полесья рассказал о работе на сборах
Фото: ФК Полісся
Защитник житомирского "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал, как он и команда начали зимние сборы в испанской Марбелье.
"Дорогу перенесли нормально, это наши реалии. Мы к ним привыкли. Наша цель - это еврокубки. Мы понимаем - если мы туда попадем, то нас ждут такие переезды, все нормально реагируют. Сборы - это одновременно и тяжелый, и легкий, и в тот же момент приятное время, потому что ты находишься все время с командой, общаешься, проводишь вместе время. А на поле - это всегда тяжелая беговая работа, закладываем фундамент, скажем так, на все время, на весь сезон.
Самое тяжелое на сборах - это беговая работа, никто не любит беговую работу, но это нужно немного потерпеть, а дальше это будет приятнее. Первая тренировка - она более втягивающая, все на эмоциях, соскучились друг за другом, все соскучились по мячу, по коллективу, поэтому это больше эмоции, а сейчас начнется тяжелая работа", — сказал Чоботенко.
Напомним, первая игра "Полесья" в этом году пройдет 27 января против "Сталь" Мелец.
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