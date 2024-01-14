Капитан Ворсклы о новом тренере команды: С его приходом произошли существенные изменения

Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал, что изменилось в команде с приходом нового главного тренера Сергея Долганского.

"Ну, во-первых, это не новый тренер. Сергей Николаевич уже давно в клубе, просто раньше был тренером вратарей, а теперь главный. С его приходом произошли существенные изменения. Новый тренер имеет свой штаб. У Сергея Николаевича свое видение футбола, в который мы должны играть. Тренировочный процесс тоже изменен".