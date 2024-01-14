Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чеснаков: Концертные залы заполняются, в футболе должно быть то же самое
Капитан Ворсклы о болельщиках на трибунах
Фото: ФК Ворскла
Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился мнением о разрешении пребывания болельщиков на трибунах.
"Это было бы очень хорошо для всего нашего футбола. И для наших полтавских зрителей. Чтобы каждый мог поболеть за свою команду. Думаю, это возможно: мы видим, что концертные залы собираются, где люди могут посмотреть на артистов, и другие мероприятия происходят. И на футболе может быть то же самое. Тем более, что люди очень соскучились по футболу. Это было бы очень круто - весной увидеть болельщиков на матчах.", — сказал Чеснаков.
Напомним, 1 декабря Кабинет министров поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 14.01.2024
- Днепр-1 попрощается с аргентинским легионером – источник
- Силы обороны достигли круглой отметки ликвидированных россиян. Генштаб подытожил данные о потерях оккупантов
- Скрипник хочет вернуть Гармаша в УПЛ
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
Комментарии 1