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Чеснаков: Концертные залы заполняются, в футболе должно быть то же самое

Премьер-лига

Капитан Ворсклы о болельщиках на трибунах

Чеснаков: Концертные залы заполняются, в футболе должно быть то же самое

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился мнением о разрешении пребывания болельщиков на трибунах.

"Это было бы очень хорошо для всего нашего футбола. И для наших полтавских зрителей. Чтобы каждый мог поболеть за свою команду. Думаю, это возможно: мы видим, что концертные залы собираются, где люди могут посмотреть на артистов, и другие мероприятия происходят. И на футболе может быть то же самое. Тем более, что люди очень соскучились по футболу. Это было бы очень круто - весной увидеть болельщиков на матчах.", — сказал Чеснаков.

Напомним, 1 декабря Кабинет министров поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны.

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Владимир Чеснаков
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
14.01.2024 в 15:48
Та й до війни,мало хто ходив,центральні три сектори і все.Ну пустять,прийде 50 чоловік.Нічого не поміняється.
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
14.01.2024 в 15:48
Та й до війни,мало хто ходив,центральні три сектори і все.Ну пустять,прийде 50 чоловік.Нічого не поміняється.
Ответить
0
0

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