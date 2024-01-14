Чеснаков: Концертные залы заполняются, в футболе должно быть то же самое

Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился мнением о разрешении пребывания болельщиков на трибунах.

"Это было бы очень хорошо для всего нашего футбола. И для наших полтавских зрителей. Чтобы каждый мог поболеть за свою команду. Думаю, это возможно: мы видим, что концертные залы собираются, где люди могут посмотреть на артистов, и другие мероприятия происходят. И на футболе может быть то же самое. Тем более, что люди очень соскучились по футболу. Это было бы очень круто - весной увидеть болельщиков на матчах.", — сказал Чеснаков.