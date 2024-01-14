Полесье подписало Михайличенко, - Источник

Житомирское "Полесье" подпишет экс-защитника загребского "Динамо" Богдана Михайличенко, об этом сообщает ТаТоТаке. 26-летний игрок был первой опцией для усиления позиции левого защитника.

По данным источника, фулбек перейдет в украинский клуб свободным агентом. Контракт рассчитан до лета 2026-го года.

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26-летний футболист в этом сезоне принял участие в 15-и матчах за хорватский клуб, где отметился двумя голевыми передачами. Ранее Михайличенко выступал за "Андерлехт", "Шахтер", "Зарю" и киевское "Динамо".