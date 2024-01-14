Траоре вернулся к тренировкам с Шахтером

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре начал тренировочный сбор в Турции вместе со всей командой.

Напомним, что представитель Буркина-Фасо длительное время был травмирован. Последний раз он играл в августе против "Александрии". В этом сезоне Траоре успел провести 3 матча в УПЛ, в которых отметился 3-мя голами.