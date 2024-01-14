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Траоре вернулся к тренировкам с Шахтером
Наконец-то видим его на поле
Фото: ФК Шахтар
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре начал тренировочный сбор в Турции вместе со всей командой.
Напомним, что представитель Буркина-Фасо длительное время был травмирован. Последний раз он играл в августе против "Александрии". В этом сезоне Траоре успел провести 3 матча в УПЛ, в которых отметился 3-мя голами.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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