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Траоре вернулся к тренировкам с Шахтером

Премьер-лига

Наконец-то видим его на поле

Траоре вернулся к тренировкам с Шахтером

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре начал тренировочный сбор в Турции вместе со всей командой.

Напомним, что представитель Буркина-Фасо длительное время был травмирован. Последний раз он играл в августе против "Александрии". В этом сезоне Траоре успел провести 3 матча в УПЛ, в которых отметился 3-мя голами.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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