Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не платят зарплату. Экс-игрок Шахтера пожаловался в ФИФА на свой нынешний клуб
Бразилец имеет проблемы в Турции
Galatasaray
Вингер "Галатасарая" Тете подал жалобу в ФИФА на свой клуб, сообщает Galatasaray Gazetesi.
По информации источника, турецкий коллектив уже два месяца не платит футболисту заработную плату. 23-летний бразилец зарабатывает 4 млн евро в год.
Отмечается, что другой игрок "желто-красных" Уилфрид Заха также недоволен задержками по зарплате, но пока не выдвигал претензий в футбольные органы.
Напомним, летом 2023 года Тете воспользовался Annexe 7 ФИФА и разорвал контракт с "Шахтером", а затем оформил полноценное 4-летнее соглашение с "Галатасараем".
В текущем сезоне вингер провел 23 матча за стамбульский клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Левандовский опубликовал пост после разгромного поражения в матче с Реалом
- Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией, - Bild
- Громкая сенсация от украинки. Ястремская уничтожила действующую чемпионку Уимблдона в первом круге АО-2024
- Провел только один товарищеский матч. Легионер провалил просмотр в Черноморце
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Комментарии 4