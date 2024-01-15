Не платят зарплату. Экс-игрок Шахтера пожаловался в ФИФА на свой нынешний клуб

Вингер "Галатасарая" Тете подал жалобу в ФИФА на свой клуб, сообщает Galatasaray Gazetesi.

По информации источника, турецкий коллектив уже два месяца не платит футболисту заработную плату. 23-летний бразилец зарабатывает 4 млн евро в год.

Отмечается, что другой игрок "желто-красных" Уилфрид Заха также недоволен задержками по зарплате, но пока не выдвигал претензий в футбольные органы.

Напомним, летом 2023 года Тете воспользовался Annexe 7 ФИФА и разорвал контракт с "Шахтером", а затем оформил полноценное 4-летнее соглашение с "Галатасараем".

В текущем сезоне вингер провел 23 матча за стамбульский клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.