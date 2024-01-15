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Не платят зарплату. Экс-игрок Шахтера пожаловался в ФИФА на свой нынешний клуб

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Не платят зарплату. Экс-игрок Шахтера пожаловался в ФИФА на свой нынешний клуб

Galatasaray

Новина українською

Вингер "Галатасарая" Тете подал жалобу в ФИФА на свой клуб, сообщает Galatasaray Gazetesi.

По информации источника, турецкий коллектив уже два месяца не платит футболисту заработную плату. 23-летний бразилец зарабатывает 4 млн евро в год.

Отмечается, что другой игрок "желто-красных" Уилфрид Заха также недоволен задержками по зарплате, но пока не выдвигал претензий в футбольные органы.

Напомним, летом 2023 года Тете воспользовался Annexe 7 ФИФА и разорвал контракт с "Шахтером", а затем оформил полноценное 4-летнее соглашение с "Галатасараем".

В текущем сезоне вингер провел 23 матча за стамбульский клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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УЕФА Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
Galatasaray Gazetesi
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
15.01.2024 в 14:23
Это называется карма, контракт с клубом, который тебя вывел в люди нужно уважать, чмошник
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Комментарии 4
Andrumas (Düsseldorf)
15.01.2024 в 14:23
Это называется карма, контракт с клубом, который тебя вывел в люди нужно уважать, чмошник
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2024 в 13:21
алень
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aleks68
15.01.2024 в 14:03
похоже турки хотят от него избавиться чтобы не платить шахтёру
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aleks68
15.01.2024 в 12:53
сам разорвал контракт с шахтёром и захотел играть в турции.теперь не вой
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