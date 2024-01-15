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Услуги Пихаленка предложили бразильскому Палмейрасу
Но пока что дальше интереса дело не зашло
scdnipro1.com.ua
Лидер "
Как сообщил "ТаТоТаке" агент Олег Авдыш, игрока предложили бразильскому "Палмейрасу".
Отмечается, что 26-летний футболист находится в лонг-листе тамошнего клуба, но решение о том, чтобы подписывать игрока или отказаться от него, еще не приняли.
Также агент говорит о том, что "Днепр-1" хочет получить за Пихаленка 6 млн. евро, и "Палмейрас" является единственным заинтересованным клубом, который потенциально может заплатить такую сумму.
Напомним, что Александр Пихаленок в этом сезоне отыграл за "Днепр-1" в УПЛ 17 матчей, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.
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