  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вацко: Перейти в Динамо Брагару убедил Ярмоленко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вацко: Перейти в Динамо Брагару убедил Ярмоленко

Премьер-лига
Обновлено

Журналист говорит о том, что киевский клуб изначально не был в приоритете у игрока Черноморца

Вацко: Перейти в Динамо Брагару убедил Ярмоленко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о трансфере хавбека "Черноморца" Максима Брагару в "Динамо".

"К Брагару был серьезный интерес от двух украинских клубов. Это то, что я точно знаю, не слухи.

У Максима летом заканчивался контракт с "Черноморцем", и в таком случае "моряки" могли получить лишь компенсацию за воспитание молодого игрока. Поэтому интерес к Максиму был, и был приличным. И "Динамо" не было для него приоритетным вариантом.

И два человека из клубов, которые были заинтересованы в игроке, независимо друг от друга, сказали мне, что Максима Брагару убедил перейти в "Динамо" Андрей Ярмоленко. Именно Ярмоленко выиграл для "Динамо" на трансферном рынке борьбу за одного из самых талантливых молодых украинских хавбеков

Из этого можно сделать вывод, что Ярмоленко и в дальнейшем сможет принести много пользы "Динамо" в качестве спортивного директора, - сказал Вацко.

Напомним, что СМИ пишут о том, что Брагару подписал контракт с "Динамо" по схеме 4+1, хотя официально об этом клубы еще не объявляли. Ожидается, что хавбек присоединится к киевской команде летом, по окончанию сезона.

По теме
yellow-arrow
Подписание форварда сборной Литвы стало самым дорогим трансфером в истории Колоса
yellow-arrow
Заря выйдет из отпуска с Юрием Ковалем - в клубе до сих пор не определились с тренером
yellow-arrow
"В клуб пишут письма - от Зари ни слуху, ни духу". Вацко раскритиковал особенности работы менеджмента луганчан
Андрей Ярмоленко Виктор Вацко Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Максим Брагару
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости