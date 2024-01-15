Вацко: Перейти в Динамо Брагару убедил Ярмоленко

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о трансфере хавбека "Черноморца" Максима Брагару в " Динамо ".

"К Брагару был серьезный интерес от двух украинских клубов. Это то, что я точно знаю, не слухи.

У Максима летом заканчивался контракт с "Черноморцем", и в таком случае "моряки" могли получить лишь компенсацию за воспитание молодого игрока. Поэтому интерес к Максиму был, и был приличным. И "Динамо" не было для него приоритетным вариантом.

И два человека из клубов, которые были заинтересованы в игроке, независимо друг от друга, сказали мне, что Максима Брагару убедил перейти в "Динамо" Андрей Ярмоленко. Именно Ярмоленко выиграл для "Динамо" на трансферном рынке борьбу за одного из самых талантливых молодых украинских хавбеков

Из этого можно сделать вывод, что Ярмоленко и в дальнейшем сможет принести много пользы "Динамо" в качестве спортивного директора, - сказал Вацко.