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Вацко: Перейти в Динамо Брагару убедил Ярмоленко
Журналист говорит о том, что киевский клуб изначально не был в приоритете у игрока Черноморца
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о трансфере хавбека "Черноморца" Максима Брагару в "
"К Брагару был серьезный интерес от двух украинских клубов. Это то, что я точно знаю, не слухи.
У Максима летом заканчивался контракт с "Черноморцем", и в таком случае "моряки" могли получить лишь компенсацию за воспитание молодого игрока. Поэтому интерес к Максиму был, и был приличным. И "Динамо" не было для него приоритетным вариантом.
И два человека из клубов, которые были заинтересованы в игроке, независимо друг от друга, сказали мне, что Максима Брагару убедил перейти в "Динамо" Андрей Ярмоленко. Именно Ярмоленко выиграл для "Динамо" на трансферном рынке борьбу за одного из самых талантливых молодых украинских хавбеков
Из этого можно сделать вывод, что Ярмоленко и в дальнейшем сможет принести много пользы "Динамо" в качестве спортивного директора, - сказал Вацко.
Напомним, что СМИ пишут о том, что Брагару подписал контракт с "Динамо" по схеме 4+1, хотя официально об этом клубы еще не объявляли. Ожидается, что хавбек присоединится к киевской команде летом, по окончанию сезона.
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