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Ничего неожиданного. В Днепре-1 прокомментировали информации по Пихаленку и Палмейрасу

Премьер-лига

Говорят, что по игроку нет никаких предложений

Ничего неожиданного. В Днепре-1 прокомментировали информации по Пихаленку и Палмейрасу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Днепра-1" Андрей Русол и коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман рассказали о том, что у клуба нет предложений по полузащитнику Александру Пихаленку.

Ранее была информация, что игрока предлагали бразильскому "Палмейрасу".

– Комментарий очень прост. Нет у нас пока предложения от "Палмейраса", как и от любых других клубов по Пихаленку, - сказал Русол.

– А какие контакты с агентами или представителями "Палмейрас" были?

– Смотрите, у нас ничего не было. Мы вчера об этом услышали. С агентом Авдышем еще не общались, потому ничего сказать не можем. Если поступит предложение, будем думать. Пока такого мнения не было, – заявил Фридман.

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Андрей Русол Палмейрас (Сан-Паулу) Александр Пихаленок СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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