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Ничего неожиданного. В Днепре-1 прокомментировали информации по Пихаленку и Палмейрасу
Говорят, что по игроку нет никаких предложений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Днепра-1" Андрей Русол и коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман рассказали о том, что у клуба нет предложений по полузащитнику Александру Пихаленку.
Ранее была информация, что
– Комментарий очень прост. Нет у нас пока предложения от "Палмейраса", как и от любых других клубов по Пихаленку, - сказал Русол.
– А какие контакты с агентами или представителями "Палмейрас" были?
– Смотрите, у нас ничего не было. Мы вчера об этом услышали. С агентом Авдышем еще не общались, потому ничего сказать не можем. Если поступит предложение, будем думать. Пока такого мнения не было, – заявил Фридман.
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