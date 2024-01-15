Ничего неожиданного. В Днепре-1 прокомментировали информации по Пихаленку и Палмейрасу

Генеральный директор "Днепра-1" Андрей Русол и коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман рассказали о том, что у клуба нет предложений по полузащитнику Александру Пихаленку.

Ранее была информация, что игрока предлагали бразильскому "Палмейрасу ".

– Комментарий очень прост. Нет у нас пока предложения от "Палмейраса", как и от любых других клубов по Пихаленку, - сказал Русол.

– А какие контакты с агентами или представителями "Палмейрас" были?

– Смотрите, у нас ничего не было. Мы вчера об этом услышали. С агентом Авдышем еще не общались, потому ничего сказать не можем. Если поступит предложение, будем думать. Пока такого мнения не было, – заявил Фридман.