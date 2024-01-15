Черноморец близок к подписанию экс-хавбека Колоса

Полузащитник Сергей Мякушко, который в начале января покинул «Колос», близок к переходу в "Черноморец".

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В этом сезоне Сергей провел 15 матчей за клуб из Ковалевки во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

30-летнийхавбек выступал за "Колос" с февраля 2022 года и суммарно провел за команду из Ковалевки 39 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

До перехода в "Колос" Мякушко такеж выступал за "Оболонь", "Динамо" Киев, "Говерлу", "Ворсклу", "Карпаты", "Минай", испанский "Алькоркон" и польское "Подбескидзе".

В 2017 году провел один матч за сборную Украины.