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Черноморец близок к подписанию экс-хавбека Колоса
Сергей Мякушко, вероятно, продолжит карьеру в Одессу
instagram.com/fckoloskovalivka
Полузащитник Сергей Мякушко, который в начале января покинул «Колос», близок к переходу в "Черноморец".
В этом сезоне Сергей провел 15 матчей за клуб из Ковалевки во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
30-летнийхавбек выступал за "Колос" с февраля 2022 года и суммарно провел за команду из Ковалевки 39 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.
До перехода в "Колос" Мякушко такеж выступал за "Оболонь", "Динамо" Киев, "Говерлу", "Ворсклу", "Карпаты", "Минай", испанский "Алькоркон" и польское "Подбескидзе".
В 2017 году провел один матч за сборную Украины.
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