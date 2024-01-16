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Бразильский клуб официально продлил аренду игрока Шахтера
Известна сумма и срок сделки
Фото: Corinthians.com.br/ Автор - Rodrigo Coca
Бразильский полузащитник "Шахтера" Майкон продолжит выступать за "Коринтианс" на правах аренды.
Дончане согласились продлить арендное соглашение до 31 декабря 2024 года, сообщает официальный сайт бразильского клуба. За аренду "горняки" получат 500 тысяч евро.
Майкон сыграл в футболке "Коринтианса" 191 игру и забил 13 голов
Напомним, что контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до 31 декабря 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
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