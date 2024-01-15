Степаненко продлит контракт с Шахтером, - Бурбас

Капитан " Шахтера ", опорный полузащитник Тарас Степаненко продлит контракт с донецким клубом. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас.

Срок нынешнего соглашения истекает ближайшим летом, а новый контракт игрока будет рассчитан еще на год, то есть до конца следующего сезона.

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Напомним, что Тарас перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлупга" и очень скоро стал одним из лидеров донецкой команды.

В нынешнем сезоне 34-летний капитан отыграл в 18 матчах, 6 из которых были в Лиге Чемпионов.