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Степаненко продлит контракт с Шахтером, - Бурбас

Премьер-лига
Обновлено

34-летний Тарас еще на год останется в Шахтере

Степаненко продлит контракт с Шахтером, - Бурбас

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан "Шахтера", опорный полузащитник Тарас Степаненко продлит контракт с донецким клубом. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас.

Срок нынешнего соглашения истекает ближайшим летом, а новый контракт игрока будет рассчитан еще на год, то есть до конца следующего сезона.

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Напомним, что Тарас перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлупга" и очень скоро стал одним из лидеров донецкой команды.

В нынешнем сезоне 34-летний капитан отыграл в 18 матчах, 6 из которых были в Лиге Чемпионов.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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