Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко продлит контракт с Шахтером, - Бурбас
34-летний Тарас еще на год останется в Шахтере
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Капитан "
Срок нынешнего соглашения истекает ближайшим летом, а новый контракт игрока будет рассчитан еще на год, то есть до конца следующего сезона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Тарас перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлупга" и очень скоро стал одним из лидеров донецкой команды.
В нынешнем сезоне 34-летний капитан отыграл в 18 матчах, 6 из которых были в Лиге Чемпионов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ
- Винисиус рассказал о конфликте с игроками Барселоны в финале Суперкубка Испании
- Громкая сенсация от украинки. Ястремская уничтожила действующую чемпионку Уимблдона в первом круге АО-2024
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн