Береза: Если бы Максимов пришел к нам раньше, после Йовичевича, то наши достижения могли бы быть лучше

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза охарактеризовал главного тренера команды Юрия Калитвинцева, который принял команду по ходу сезона.

– Общались ли вы с Юрием Максимовым относительно планов на весеннюю часть?

– Да, конечно, я общался с Юрием Вильевичем, как я уже говорил, он – это находка, это его команда, поэтому я считаю, что сейчас ему не нужно мешать. Сейчас он приводит команду к ощущению реальности. Как мотиватор Юрий Вильевич очень сильный, конечно, у него есть и слабые и сильные стороны, но я скажу так, если он захочет, то у этого тренера будет очень большое будущее.

Если бы Максимов пришел к нам раньше, после Йовичевича, то наши достижения могли бы быть лучше. Но сейчас есть как есть: Максимов – главный тренер команды, и он готовит "Днепр-1" ко второй части чемпионата, у него стоит главная задача – еврокубки.

Лично я верю в тренера и футболистов. Вопрос о продаже наших игроков во время зимнего трансферного окна не стоит. Очень многие журналисты сейчас спекулируют на теме Пихаленка, Гуцуляка и дальше бесконечно. Если мы получим хорошее предложение из-за границы, тогда мы будем разговаривать. "Днепр-1" работает по принципу хорватских клубов – выращиваем молодежь, продаем и по этому зарабатываем. На билетах мы, к сожалению, заработать не можем, сейчас два основных источника заработка: продажа молодых талантливых футболистов и еврокубки.