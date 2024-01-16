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Береза: Если бы Максимов пришел к нам раньше, после Йовичевича, то наши достижения могли бы быть лучше

Премьер-лига
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Почетный президент Днепра-1 высказался о главном тренере команды

Береза: Если бы Максимов пришел к нам раньше, после Йовичевича, то наши достижения могли бы быть лучше

СК Дніпро-1

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза охарактеризовал главного тренера команды Юрия Калитвинцева, который принял команду по ходу сезона.

– Общались ли вы с Юрием Максимовым относительно планов на весеннюю часть?

– Да, конечно, я общался с Юрием Вильевичем, как я уже говорил, он – это находка, это его команда, поэтому я считаю, что сейчас ему не нужно мешать. Сейчас он приводит команду к ощущению реальности. Как мотиватор Юрий Вильевич очень сильный, конечно, у него есть и слабые и сильные стороны, но я скажу так, если он захочет, то у этого тренера будет очень большое будущее.

Если бы Максимов пришел к нам раньше, после Йовичевича, то наши достижения могли бы быть лучше. Но сейчас есть как есть: Максимов – главный тренер команды, и он готовит "Днепр-1" ко второй части чемпионата, у него стоит главная задача – еврокубки.

Лично я верю в тренера и футболистов. Вопрос о продаже наших игроков во время зимнего трансферного окна не стоит. Очень многие журналисты сейчас спекулируют на теме Пихаленка, Гуцуляка и дальше бесконечно. Если мы получим хорошее предложение из-за границы, тогда мы будем разговаривать. "Днепр-1" работает по принципу хорватских клубов – выращиваем молодежь, продаем и по этому зарабатываем. На билетах мы, к сожалению, заработать не можем, сейчас два основных источника заработка: продажа молодых талантливых футболистов и еврокубки.

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Источник:
ТГ-канал Дніпрянин
Опубликовал: Михаил Черныш
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