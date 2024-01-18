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Украинец Шахтера входит в сферу интересов клуба Примейры

Премьер-лига

Вингер может продолжить карьеру в Португалии

Украинец Шахтера входит в сферу интересов клуба Примейры

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Вингер "Шахтера" Алексей Кащук находится в шорт-листе португальского "Фамаликан", сообщает ТаТоТаке.

В это межсезонье клуб Примейры идет как никогда высоко (7-е место) и ищет игроков именно этого амплуа. Также источник подтверждает интерес к украинцу со стороны "Хайдука" и ПАОКа.

Отмечается, что сейчас 23-летний хавбек тренируется в Киеве по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы приводящей мышцы, которая была получена накануне последнего матча группового турнира Лиги чемпионов против "Порту".

В этом сезоне Кащук принял участие в 12 поединках за "горняков", в которых забил четыре гола и отметился одним ассистом.

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Шахтер (Донецк) Фамаликан Алексей Кащук
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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