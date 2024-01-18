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Украинец Шахтера входит в сферу интересов клуба Примейры
Вингер может продолжить карьеру в Португалии
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "Шахтера" Алексей Кащук находится в шорт-листе португальского "Фамаликан", сообщает ТаТоТаке.
В это межсезонье клуб Примейры идет как никогда высоко (7-е место) и ищет игроков именно этого амплуа. Также источник подтверждает интерес к украинцу со стороны "Хайдука" и ПАОКа.
Отмечается, что сейчас 23-летний хавбек тренируется в Киеве по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы приводящей мышцы, которая была получена накануне последнего матча группового турнира Лиги чемпионов против "Порту".
В этом сезоне Кащук принял участие в 12 поединках за "горняков", в которых забил четыре гола и отметился одним ассистом.
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