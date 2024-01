Шахтер закрыл сделку по переходу Кевина, - Романо

" Шахтер " закрыл сделку по трансферу атакующего полузащитника "Палмейраса" Кевина, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Источник пишет о том, что игрок подписал контракт на 5 лет, а "Палмейрас" получит за игрока 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что украинский клуб гарантированно заплатит 12 миллионов евро, а еще 3 прописаны в контракте возможными бонусами.

Отметим, что на взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отличился 15 голами и 6 ассистами.

???????????? Shakhtar Donetsk completed deal for Kevin joining from Palmeiras on €15m fee, top move for Ukrainian side now sealed.



Five year contract, agreement sealed by Paulo Pitombeira/Talents Sports. https://t.co/dAxM6jE11P