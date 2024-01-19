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Все мысли – о еврокубках с Колосом. Лисицкий отреагировал на информацию о возможном переходе в Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

В Коваливке – без изменений

Все мысли – о еврокубках с Колосом. Лисицкий отреагировал на информацию о возможном переходе в Карпаты

Фото: ФК Колос / Автор невідомий

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Опубликованная одним из спортивных СМИ информация о том, что львовские "Карпаты" рассматривают вариант приглашения на должность спортивного директора Виталия Лисицкого не имеет оснований. В штабе коваливского "Колоса" никаких кадровых перемен не ожидается. 41-летний Лисицкий продолжает заниматься деятельностью в этом клубе в роли спортивного директора, подтвердив это в общении с корреспондентом UA-Футбол.

"Сегодня я работаю в «Колосе» и все мои мысли о том, как попасть с командой в зону еврокубков", - сказал Лисицкий.

Напомним, на зимний перерыв футбольный коллектив из Коваливки ушел, занимая в турнирной таблице 9-е место и отставая от пятой строчки на семь очков.

Также добавим, что ранее СМИ писали о том, что львовские "Карпаты" рассматривают вариант приглашения на должность спортивного директора Виталия Лисицкого, а генеральным директором в клубе хотели бы видеть Игоря Дедышина.

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Виталий Лисицкий Колос (Ковалевка) Карпаты (Львов)
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