Рух - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

19 января "Рух" проведет товарищеский матч с "Минаем" в рамках учебно-тренировочного сбора. Встреча состоится на тренировочной базе львовян в Винниках и начнется в 16:00.

Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Руха".

Товарищеский матч, 19 января 2024 года

"Рух" - "Минай" 16:00

Трансляция - Youtube-канал "Ruh TV"