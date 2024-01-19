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Рух - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
Обновлено

"Рух" - "Минай". Смотреть онлайн товарищеский матч

Рух - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

19 января "Рух" проведет товарищеский матч с "Минаем" в рамках учебно-тренировочного сбора. Встреча состоится на тренировочной базе львовян в Винниках и начнется в 16:00.

Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Руха".

Товарищеский матч, 19 января 2024 года
"Рух" - "Минай" 16:00
Трансляция - Youtube-канал "Ruh TV"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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