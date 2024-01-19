Назарина: С позитивом готовимся ко второй части чемпионата

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина поделился впечатлениями от первых дней сборов в турецком Белеке.

- Егор, как проходят тренировки команды, на что направлена работа и какой у вас график?

- Уже пятый день сборов, работаем, готовимся ко второй части сезона. Утром были интенсивные тренировки - все футбольные, с мячом. Нам это нравится, потому что на сборах так и должно быть. Поэтому с позитивом готовимся ко второй части чемпионата.

- Кроме того, что много работаете с мячом, команда также немало времени уделяет фитнесу.

- Без работы в фитнес-зале, считаю, на сборах невозможно, ведь это фундамент, который закладывается в межсезонье. Поэтому, конечно, много работаем в зале, тренируя весь корпус, ноги, руки и все остальное.

- Это первый сбор под руководством Марино Пушича. В чем специфика?

- Нравится, что все упражнения тренировочные направлены на то, как мы хотим играть в футбол. Это очень интересно. Мы всегда работаем с мячом. Интенсивные тренировки, но все с мячом - это, в первую очередь, очень интересно футболистам, хотя и нелегко, но, повторюсь, нравится, поэтому работаем с позитивом.

- Насколько лично для тебя это тяжелые нагрузки? Что сейчас скажешь о своей физической форме?

- Физическая форма еще не оптимальная, конечно, потому что это только пятый день сборов. Думаю, ближе к их завершению мы все будем находиться в оптимальной форме. А чувствую себя прекрасно, тренировки нравятся, все хорошо!

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- Что для тебя является самым сложным на сборах?

- Иметь две тренировки в день, утром просыпаться. Когда один-два дня, то это нормально, а когда уже неделю, то немного надоедает. Это самое трудное.

- Как отвлекаетесь? Что делаете в свободное время и как восстанавливаетесь, ведь нагрузки серьезные?

- Свободного времени немного, распорядок очень насыщенный, ведь тренировки дважды в день. Когда по одному занятию, то, конечно, уделяем внимание восстановлению, имея все для этого: сауны, бассейны, также с нами работают массажисты. Все на самом высоком уровне, - рассказал Назарина.