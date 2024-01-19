  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ отправился на сборы в Турцию, где проведет 8-10 спаррингов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ отправился на сборы в Турцию, где проведет 8-10 спаррингов

Премьер-лига

Также тренерский штаб просмотрит потенциальных новичков

ЛНЗ отправился на сборы в Турцию, где проведет 8-10 спаррингов

instagram.com/fclnz

Новина українською

Сегодня, 19 января, футболисты ЛНЗ отправились на зарубежный сбор в Турцию.

Главный тренер черкащан Олег Дулуб рассказал о последних зимних новостях из стана команды.

"Обидно, что по уважительным причинам не смогли провести 16 января спарринг, а так все, что планировали на домашнем этапе подготовки к весенней части сезона – выполнили.

В Турции собираемся сыграть на первом этапе сбора – пять контрольных матчей, а после многодневного перерыва – на втором – от трех до пяти. Соперники еще уточняются.

С нами отправился в Турцию Денис Долинский, который прошлой осенью на правах аренды выступал за перволиговую "Викторию". Остался в Черкассах Сергей Копыл, который, скорее всего, продолжит карьеру в упомянутой уже "Виктории".

Надеюсь, что в Турции просмотрим еще нескольких потенциальных новичков-легионеров", - сказал Дулуб.

Напомним, что по итогам осенней части сезона ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков.

По теме
yellow-arrow
Степаненко: Россиянам разрушить какой-нибудь украинский город или село — это две секунды
yellow-arrow
Тренер Вереса: Рассчитываем еще на двух новичков - время и возможности для маневра еще есть
yellow-arrow
Александрия арендовала бразильского форварда Де
Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости