ЛНЗ отправился на сборы в Турцию, где проведет 8-10 спаррингов

Сегодня, 19 января, футболисты ЛНЗ отправились на зарубежный сбор в Турцию.

Главный тренер черкащан Олег Дулуб рассказал о последних зимних новостях из стана команды.

"Обидно, что по уважительным причинам не смогли провести 16 января спарринг, а так все, что планировали на домашнем этапе подготовки к весенней части сезона – выполнили.

В Турции собираемся сыграть на первом этапе сбора – пять контрольных матчей, а после многодневного перерыва – на втором – от трех до пяти. Соперники еще уточняются.

С нами отправился в Турцию Денис Долинский, который прошлой осенью на правах аренды выступал за перволиговую "Викторию". Остался в Черкассах Сергей Копыл, который, скорее всего, продолжит карьеру в упомянутой уже "Виктории".

Надеюсь, что в Турции просмотрим еще нескольких потенциальных новичков-легионеров", - сказал Дулуб.