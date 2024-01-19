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ЛНЗ отправился на сборы в Турцию, где проведет 8-10 спаррингов
Также тренерский штаб просмотрит потенциальных новичков
instagram.com/fclnz
Сегодня, 19 января, футболисты
Главный тренер черкащан Олег Дулуб рассказал о последних зимних новостях из стана команды.
"Обидно, что по уважительным причинам не смогли провести 16 января спарринг, а так все, что планировали на домашнем этапе подготовки к весенней части сезона – выполнили.
В Турции собираемся сыграть на первом этапе сбора – пять контрольных матчей, а после многодневного перерыва – на втором – от трех до пяти. Соперники еще уточняются.
С нами отправился в Турцию Денис Долинский, который прошлой осенью на правах аренды выступал за перволиговую "Викторию". Остался в Черкассах Сергей Копыл, который, скорее всего, продолжит карьеру в упомянутой уже "Виктории".
Надеюсь, что в Турции просмотрим еще нескольких потенциальных новичков-легионеров", - сказал Дулуб.
Напомним, что по итогам осенней части сезона ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков.
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