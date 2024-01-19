Степаненко: Россиянам разрушить какой-нибудь украинский город или село — это две секунды

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко высказался о судьбе "Донбасс-Арены", которая находится в оккупированном Донеце.

– Были слухи от россиян, что они хотят снести "Донбасс-Арену". Затем вы в одном из своих комментариев отреагировали на такие новости и сказали, что это просто ляпанье от них. Прошло уже несколько месяцев и действительно ничего не происходит. Зачем тогда такое говорить им?

– Они много говорят, а мало делают. Им разрушить какой-нибудь украинский город или село — это две секунды. Школу какую-то разбомбить – это они могут. А ляпнуть такое…

Ну, я даже не хочу об этом говорить. Они должны на "Донбасс Арену" ходить как на экскурсию. Потому что хоть что-то осталось красивое после того, как пришла Россия в нашу страну.