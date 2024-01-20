Срна: Будем инвестировать и дальше, чтобы поднимать Шахтер и украинский футбол

Спортивный директор “Шахтера” Дарио Срна рассказал об амбициях “горняков” в долгосрочной и краткосрочной перспективах.

“Мне очень нравится как мы начали сборы. Некоторых футболистов отправили в аренду, некоторых постараемся продать, некоторых купить. Мы стараемся сделать очень сильный “Шахтер”. Мы знаем чего хотим – построить самый сильный “Шахтер”. И мы на правильном пути”.

“Уровень украинского футбола очень сильно упал, и мы хотим его поднимать. Мы находимся в тяжелой ситуации. Не можем допустить, чтобы футбольный болельщик Украины в будущем не слышал гимн Лиги чемпионов. Стараемся сделать все, чтобы каждый болельщик, каждый военный, который делает все для защиты нашей страны, был счастлив когда “Шахтер” играет в свой красивый атакующий футбол”.

“Какие еще будут трансферы? Не будем это раскрывать. Но инвестировать будем, чтобы поднимать “Шахтер” и украинский футбол. Инвестируют и все остальные. И за это им огромное спасибо. И “Александрии”, и “Днепру-1” и господину Буткевичу с “Полесьем”, и “Динамо” Киев, и “Заре”, и господину Козловскому, который строит серьезную команду. Вместе можем сделать то, что нам надо – сильный украинский чемпионат из которого выйдут очень большие таланты. Если посмотреть сборную Украину – все футболисты играют в топовых клубах: “Арсенал”, “Эвертон”, “Жирона”, “Бенфика”, “Челси”. Они все прошли через украинский чемпионат. Нам нужен сильный украинский чемпионат и сильная украинская лига. Благодарен всем, которые вкладывают душу, сердце, время, деньги в развитие украинского футбола”.

“Почему не продали Судакова за 40 млн? Еще один показатель того, чего мы хотим. Обещаю, что “Шахтер” будет делать все и доставлять позитивные эмоции военным, болельщикам, чтобы легче пережить этот тяжелый период и дать свежий воздух на завтрашний день для защиты нашей страны”.

“Цели и амбиции “Шахтера” на вторую половину сезона? Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Пройти как можно дальше в Лиге Европы и зарабатывать очки в таблицу коэффициентов, выиграть чемпионат, для того чтобы пробиться в Лигу чемпионов, и выиграть Кубок Украины”, – сказал Срна пресс-службе “Шахтера”.