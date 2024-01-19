Палкин - о тратах на трансфер Кевина: Чем успешнее Шахтер будет в Европе, тем больше заплатит налогов в Украине

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин прокомментировал трансфер бразильского вингера Кевина, за которого, по слова мфункционера, "горняки" заплатили 12+3 млн евро.

– В СМИ возникла дискуссия относительно того, уместно ли тратить сейчас деньги на трансферы?

– Вы знаете, как говорит президент клуба: наша цель – побеждать и укреплять имидж Украины. Сегодня это как никогда важно, потому что победы в Европе – это имидж не только украинского футбола, но и "Шахтера". А для того, чтобы побеждать и радовать болельщиков, необходимо иметь конкурентную команду: сильных квалифицированных тренеров и футболистов. Да, мы покупаем иностранного игрока, но он будет выступать за украинский клуб. Отмечаю, именно "украинский клуб".

Чем успешнее мы будем в Европе, тем больше заработаем и, соответственно, больше заплатим налогов в Украине. В прошлом сезоне мы заплатили 15 миллионов долларов налогов и дополнительно после продажи Мудрика профинансировали проект помощи защитникам Мариуполя "Сердце "Азовстали" на 25 миллионов долларов. Поэтому имидж Украины и развитие украинского футбола – это главные принципы, которыми мы руководствуемся. Но сегодня невозможно развивать футбол без инвестиций. Мы должны инвестировать, становиться сильнее, повышать рейтинг Украины, зарабатывать, помогать и платить налоги.

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Поэтому хочется выразить уважение всем украинским футбольным клубам, их владельцам за то, что в столь тяжелое время они инвестируют в развитие чемпионата, в будущее украинского спорта и Украины. Каждый сегодня старается и делает все, что в его силах. И огромная благодарность украинским воинам, защищающим нашу страну. Они ценой своего здоровья, своей жизни делают все, чтобы украинцы могли жить на родной земле и даже в условиях войны играть в футбол. А мы в свою очередь сделаем все от нас зависящее, чтобы украинский футбол был на высоком уровне.