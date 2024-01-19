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Палкин: Ахметов создает, возможно, сильнейшую команду за всю историю Шахтера
Донецкий клуб продолжает ставить самые высокие цели
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
"О чем говорит наша трансферная политика? Что наш президент создает, возможно, сильнейшую команду за всю историю "Шахтера". Чтобы нас уважали в Европе, чтобы мы выигрывали европейские трофеи. Мы не опустим руки. И будем делать все, чтобы гимн Лиги чемпионов раздавался на украинских стадионах.
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Поймите, война для нас началась десять лет тому назад. Мы потеряли свой дом, мы потеряли "Донбасс Арену". Мы 10 лет играем на чужих полях. Но даже тогда мы ни на минуту не опустили руки. За эти 10 лет мы дважды выходили из группы в Лиге чемпионов и дважды доходили в полуфинал Лиги Европы, мы 5 раз выигрывали чемпионат Украины.
И хотим вас заверить: мы и сейчас будем делать все, чтобы украинские клубы достойно играли в Европе. Чтобы украинские клубы уважали – как это было всегда и как это должно быть. А самое главное – своей яркой, красивой атакующей игрой мы хотим радовать наших болельщиков. Потому что они этого заслуживают. Потому что многие наши болельщики сейчас мужественно защищают каждый метр нашей украинской земли. Мы хотим подарить им радость, потому что наша благодарность им не знает предела", - сказал Палкин.
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