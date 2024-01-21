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Соперник из той же страны, что и у Шахтера. Александрия начинает цикл товарищеских матчей

Премьер-лига

Первый – уже сегодня

Соперник из той же страны, что и у Шахтера. Александрия начинает цикл товарищеских матчей

Фото: пресслужби ФК "Олександрія""

Новина українською

"Александрия" не отстает от некоторых участников УПЛ и начинает свой цикл подготовки ко второй части сезона. Находясь на зарубежных сборах, команда Руслана Ротаня сегодня, 21-го января, начнет цикл товарищеских матчей.

Первый соперник – болгарский "Левски".

Отметим, что также сегодня состоится еще одно болгарско-украинское противостояние – "Шахтер" сыграет против "Лудогорца". Сегодня также запланированы товарищеские матчи с участием "Кривбасса" (против "Пяста") и "Черноморца" (против "Галакси").

Следить за всеми товарищескими матчами клубов УПЛ можно ЗДЕСЬ -->

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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