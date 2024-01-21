Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Я хотел Владлена Юрченко, и я его получил. Также я хотел и хочу Гармаша
Тренер Металлиста 1925 о трансферах
фото из свободных источников
Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник для Football Hub рассказал о трансфере украинского полузащитника Дениса Гармаша.
"Я хотел Владлена Юрченко и я его получил. Также я хотел и хочу Гармаша, который присоединится к нам – это тоже факт. Что касается следующих имен, то контракты с ними еще не подписаны, но у нас есть диалог с игроками, которых мы хотим видеть здесь", — сказал Скрипник.
Напомним, Денис Гармаш выступал за хорватский "Осиек" с сентября 2023 по январь 2024 года, за все это время полузащитник провел всего четыре матча. После его ухода из "Осиек" в СМИ появилась информация о продолжении его карьеры в "Металлисте 1925".
Популярное сейчас
- Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
- Силы обороны ликвидировали за сутки 760 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Возвращение Зинченко, контракт Степаненко и фиаско Яремчука. Главные новости за 20 января
- "Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
Комментарии 1