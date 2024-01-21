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Скрипник: Я хотел Владлена Юрченко, и я его получил. Также я хотел и хочу Гармаша

Премьер-лига

Тренер Металлиста 1925 о трансферах

Скрипник: Я хотел Владлена Юрченко, и я его получил. Также я хотел и хочу Гармаша

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник для Football Hub рассказал о трансфере украинского полузащитника Дениса Гармаша.

"Я хотел Владлена Юрченко и я его получил. Также я хотел и хочу Гармаша, который присоединится к нам – это тоже факт. Что касается следующих имен, то контракты с ними еще не подписаны, но у нас есть диалог с игроками, которых мы хотим видеть здесь", — сказал Скрипник.

Напомним, Денис Гармаш выступал за хорватский "Осиек" с сентября 2023 по январь 2024 года, за все это время полузащитник провел всего четыре матча. После его ухода из "Осиек" в СМИ появилась информация о продолжении его карьеры в "Металлисте 1925".

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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mr.Smith
21.01.2024 в 15:59
А жінок не хоче?
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Комментарии 1
avatar
mr.Smith
21.01.2024 в 15:59
А жінок не хоче?
Ответить
0
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