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С Ярмоленко и представителями молодежки. Динамо отправилось на сборы в Турцию

Премьер-лига

В общей сложности делегация составляет 29 человек

С Ярмоленко и представителями молодежки. Динамо отправилось на сборы в Турцию

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

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Первый этап подготовки "Динамо" к весенней части сезона завершен. Чуть больше недели на клубной базе в Вите-Литовской “бело-синие” занимались на натуральном газоне и в фитнес-центре.

Сегодня утром 21 января "Динамо" отправилось в Кишинев. Оттуда запланирован перелет в Турцию, где состоится второй этап подготовки киевлян к возобновлению сезона. По прогнозам, подопечные Александра Шовковского прибудут в пункт назначения вечером.

Киевляне запланировали ряд контрольных матчей. Практически все имена соперников уже известны: "Балкани" (Косово), "Легия" (Польша), "Пахтакор" (Узбекистан), "Левски" (Болгария), "Лиепая" (Латвия), "Шкендия" (Северная Македония), РФШ (Латвия), "Динамо" (Тбилиси, Грузия), "Петрокуб" (Хинчешти, Молдова), "Шериф" (Молдова).

Александр Шовковский в составе делегации первой команды на сбор в Турцию взял следующих футболистов:

  • Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет.
  • Защитники: Беловар, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Малыш, Михавко, Попов, Сирота, Тимчик.
  • Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Караваев, Рамадани, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко.
  • Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга.

Первый спарринг "Динамо" запланирован на пятницу 26 января против "Балкани".

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Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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