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Официально. Ворскла подписала экс-игрока Колоса и Динамо

Премьер-лига

Он уже играл за полтавский клуб

Официально. Ворскла подписала экс-игрока Колоса и Динамо

Фото: ФК Ворскла

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"Ворскла" объявила о подписании 30-летнего полузащитника Сергея Мякушко.

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2023/24.

В полтавском коллективе он будет выступать под 33-м номером.

Предыдущим клубом Мякушко был "Колос", за который он играл с февраля 2022 по декабрь 2023. В этом сезоне Сергей провел 15 матчей за ковалевцев, без результативных действий. Суммарно он отыграл за клуб из Ковалевки 39 поединков, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Мякушко уже защищал цвета "Ворсклы". Ранее он также выступал за "Оболонь", "Динамо" Киев, "Говерлу", "Карпаты", "Минай", испанский "Алькоркон" и польское "Подбескидзе".

В 2017 году провел один матч за сборную Украины.

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Ворскла (Полтава) Сергей Мякушко
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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