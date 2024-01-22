Официально. Ворскла подписала экс-игрока Колоса и Динамо

"Ворскла" объявила о подписании 30-летнего полузащитника Сергея Мякушко.

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2023/24.

В полтавском коллективе он будет выступать под 33-м номером.

Предыдущим клубом Мякушко был "Колос", за который он играл с февраля 2022 по декабрь 2023. В этом сезоне Сергей провел 15 матчей за ковалевцев, без результативных действий. Суммарно он отыграл за клуб из Ковалевки 39 поединков, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Мякушко уже защищал цвета "Ворсклы". Ранее он также выступал за "Оболонь", "Динамо" Киев, "Говерлу", "Карпаты", "Минай", испанский "Алькоркон" и польское "Подбескидзе".

В 2017 году провел один матч за сборную Украины.