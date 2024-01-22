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Минай арендовал двух игроков Кривбасса
Устименко и Семотюк до конца сезона будут играть за закарпатскую команду
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
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Срок аренды обоих игроков – до конца текущего сезона.
23-летний Семотюк в первой части нынешнего сезона принял участие в 4 матчах. Суммарно провел 11 матчей в УПЛ и 69 – в Первой лиге. Также выступал за "Арсенал" и "Прикарпатье".
На счету 24-летнего Устименко 5 матчей в нынешнем сезоне, суммарно в УПЛ на его счету 62 поединка за карьеру. До "Кривбасса" он защищал цвета "Александрии".
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