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Минай арендовал двух игроков Кривбасса

Премьер-лига

Устименко и Семотюк до конца сезона будут играть за закарпатскую команду

Минай арендовал двух игроков Кривбасса

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" объявил об аренде двух игроков "Кривбасса" – полузащитника Владислава Семотюка и форварда Дениса Устименко.

Срок аренды обоих игроков – до конца текущего сезона.

23-летний Семотюк в первой части нынешнего сезона принял участие в 4 матчах. Суммарно провел 11 матчей в УПЛ и 69 – в Первой лиге. Также выступал за "Арсенал" и "Прикарпатье".

На счету 24-летнего Устименко 5 матчей в нынешнем сезоне, суммарно в УПЛ на его счету 62 поединка за карьеру. До "Кривбасса" он защищал цвета "Александрии".

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай Денис Устименко Владислав Семотюк
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