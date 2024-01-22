Минай арендовал двух игроков Кривбасса

" Минай " объявил об аренде двух игроков "Кривбасса" – полузащитника Владислава Семотюка и форварда Дениса Устименко.

Срок аренды обоих игроков – до конца текущего сезона.

23-летний Семотюк в первой части нынешнего сезона принял участие в 4 матчах. Суммарно провел 11 матчей в УПЛ и 69 – в Первой лиге. Также выступал за "Арсенал" и "Прикарпатье".

На счету 24-летнего Устименко 5 матчей в нынешнем сезоне, суммарно в УПЛ на его счету 62 поединка за карьеру. До "Кривбасса" он защищал цвета "Александрии".