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Три игрока Шахтера тренируются с командой U-17 в Киеве
Те, кто, вероятно, покинут команду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Три игрока "
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Речь идет о Дмитрии Топалове, Данииле Удоде и Алексее Кащуке.
"То, что в Турции с командой U-19 Алексея Белика занимаются Тоиров и Удод, никого не удивляет. А игроки с опытом в Лиге чемпионов, такие как Топалов, Петряк, Кащук, сейчас в Киеве. И насколько я знаю, Топалов и Петряк тренируются с командой U-17, а Кащук по индивидуальной программе.
По Петряку сейчас информации нет, понятно, что "Шахтер" ждет предложений, я ничего не слышал о конкретных вариантах.
Топалов – это игрок, которым очень предметно интересовалась "Александрия". Я знаю, что он этот вариант отверг. Сейчас главный претендент на него – это "Колос", предлагается аренда и я слышал о сумме в 200 тысяч за эту сделку.
На Кащука, как и сообщалось, есть претенденты из разных стран, но лучшим вариантом выглядит португальский "Фамаликан", - сказал Спиваковский.
Напомним, что контракт Петряка с "Шахтером" действует до 30 июня 2026 года, а Топалова – до 31 декабря 2025-го (обоих игроков Transfermarkt оценивает в 800 тысяч евро). Кащук станет свободным агентом уже летом и стоит 2,5 млн евро.
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