Три игрока Шахтера тренируются с командой U-17 в Киеве

Три игрока " Шахтера " не поехали на турецкие сборы, как с первой командой, так и командой U-19, и тренируются в Киеве с командой U-17. Об рассказал журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Речь идет о Дмитрии Топалове, Данииле Удоде и Алексее Кащуке.

"То, что в Турции с командой U-19 Алексея Белика занимаются Тоиров и Удод, никого не удивляет. А игроки с опытом в Лиге чемпионов, такие как Топалов, Петряк, Кащук, сейчас в Киеве. И насколько я знаю, Топалов и Петряк тренируются с командой U-17, а Кащук по индивидуальной программе.

По Петряку сейчас информации нет, понятно, что "Шахтер" ждет предложений, я ничего не слышал о конкретных вариантах.

Топалов – это игрок, которым очень предметно интересовалась "Александрия". Я знаю, что он этот вариант отверг. Сейчас главный претендент на него – это "Колос", предлагается аренда и я слышал о сумме в 200 тысяч за эту сделку.

На Кащука, как и сообщалось, есть претенденты из разных стран, но лучшим вариантом выглядит португальский "Фамаликан", - сказал Спиваковский.